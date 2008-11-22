ЦСКА может вернуть Понкрашова
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Игрок подмосковных «Химок» Антон Понкрашов, права на которого принадлежат ЦСКА, может вернуться в армейский клуб. Из-за травмы Джона Роберта Холдена столичная команда нуждается в усилении, поэтому не исключается, что игрок сборной России вновь наденет футболку столичного коллектива, сообщает «Спорт-экспресс».
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