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ЦСКА может вернуть Понкрашова

ЦСКА может вернуть Понкрашова
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Игрок подмосковных «Химок» Антон Понкрашов, права на которого принадлежат ЦСКА, может вернуться в армейский клуб. Из-за травмы Джона Роберта Холдена столичная команда нуждается в усилении, поэтому не исключается, что игрок сборной России вновь наденет футболку столичного коллектива, сообщает «Спорт-экспресс».

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