20 очков и 12 подборов Ноа помогли "Чикаго" обыграть "Майами" в овертайме

В матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своей площадке одержал победу над «Майами» со счётом 95:88. За 20 секунд до окончания основного времени защитник «Буллз» Кирк Хайнрих броском со средней дистанции перевёл встречу в овертайм, где подопечные Тома Тибодо более трёх с половиной минут не позволяли сопернику провести результативную атаку.
Самым результативным игроком встречи с 25 очками в активе стал защитник коллектива из Флориды Дуэйн Уэйд, а его партнёр, форвард Леброн Джеймс, остановился в нескольких шагах от трипл-дабла, завершив встречу с 17 очками, 9 подборами и 8 результативными передачами в активе. В составе победителей блестящий матч провёл центровой Жоаким Ноа — на его счету француза 20 очков, 12 подборов, 7 результативных передач и 5 блок-шотов.
НБА. Регулярный чемпионат-2013/14
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