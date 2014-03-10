20 очков и 12 подборов Ноа помогли "Чикаго" обыграть "Майами" в овертайме

В матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своей площадке одержал победу над «Майами» со счётом 95:88. За 20 секунд до окончания основного времени защитник «Буллз» Кирк Хайнрих броском со средней дистанции перевёл встречу в овертайм, где подопечные Тома Тибодо более трёх с половиной минут не позволяли сопернику провести результативную атаку.

Самым результативным игроком встречи с 25 очками в активе стал защитник коллектива из Флориды Дуэйн Уэйд, а его партнёр, форвард Леброн Джеймс, остановился в нескольких шагах от трипл-дабла, завершив встречу с 17 очками, 9 подборами и 8 результативными передачами в активе. В составе победителей блестящий матч провёл центровой Жоаким Ноа — на его счету француза 20 очков, 12 подборов, 7 результативных передач и 5 блок-шотов.

НБА. Регулярный чемпионат-2013/14