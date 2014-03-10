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20 очков и 12 подборов Ноа помогли "Чикаго" обыграть "Майами" в овертайме

20 очков и 12 подборов Ноа помогли "Чикаго" обыграть "Майами" в овертайме
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В матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своей площадке одержал победу над «Майами» со счётом 95:88. За 20 секунд до окончания основного времени защитник «Буллз» Кирк Хайнрих броском со средней дистанции перевёл встречу в овертайм, где подопечные Тома Тибодо более трёх с половиной минут не позволяли сопернику провести результативную атаку.

Самым результативным игроком встречи с 25 очками в активе стал защитник коллектива из Флориды Дуэйн Уэйд, а его партнёр, форвард Леброн Джеймс, остановился в нескольких шагах от трипл-дабла, завершив встречу с 17 очками, 9 подборами и 8 результативными передачами в активе. В составе победителей блестящий матч провёл центровой Жоаким Ноа — на его счету француза 20 очков, 12 подборов, 7 результативных передач и 5 блок-шотов.

НБА. Регулярный чемпионат-2013/14

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2014, воскресенье. 21:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
95 : 88
ОТ
Майами Хит
Майами
Чикаго Буллз: Огастин - 22, Ноа - 20, Батлер - 16, Хайнрих - 11, Бузер - 9, Данливи - 8, Гибсон - 7, Мохаммед - 2, Мёрфи, Снелл, Фредетт, Шенгелия
Майами Хит: Уэйд - 25, Джеймс - 17, Бош - 15, Коул - 11, Чалмерс - 9, Аллен - 7, Андерсен - 2, Бизли - 2, Баттье, Дуглас, Льюис, Оден, Хаслем
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