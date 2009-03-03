Скариоло: победа против "Марусси" нам необходима
Поделиться
Наставник «Химок» Серджио Скариоло дал комментарий касательно предстоящего матча Еврокубка против греческого «Марусси», в котором подмосковным баскетболистам желательно побеждать для улучшения перспективы выхода в плей-офф.
«Победа в этой игре будет очень важна для нас. „Марусси“ очень хорошая команда с большим количеством неплохих игроков, в числе которых отличные снайперы. Их линия больших очень прилично выглядит. Безусловно, это будет тяжёлая игра», — приводит слова Скариоло официальный сайт турнира.
Комментарии
- 1 декабря 2023
-
22:16
-
21:56
-
21:20
-
20:56
-
20:25
-
19:57
-
19:21
-
18:43
-
18:30
-
18:06
-
17:34
-
17:08
-
16:58
-
16:23
-
15:51
-
15:17
-
15:04
-
14:20
-
14:04
-
13:16
-
12:00
-
11:56
-
11:30
-
11:19
-
11:00
-
10:48
-
10:30
-
10:29
-
10:00
-
09:33
-
09:18
-
09:08
-
08:47
-
06:53
-
06:47
Партнерский контент