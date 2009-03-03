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Скариоло: победа против "Марусси" нам необходима

Скариоло: победа против "Марусси" нам необходима
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Наставник «Химок» Серджио Скариоло дал комментарий касательно предстоящего матча Еврокубка против греческого «Марусси», в котором подмосковным баскетболистам желательно побеждать для улучшения перспективы выхода в плей-офф.

«Победа в этой игре будет очень важна для нас. „Марусси“ очень хорошая команда с большим количеством неплохих игроков, в числе которых отличные снайперы. Их линия больших очень прилично выглядит. Безусловно, это будет тяжёлая игра», — приводит слова Скариоло официальный сайт турнира.

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