Казлаускас: в Литве все умеют бросать, даже я

Главный тренер сборной Литвы Йонас Казлаускас прокомментировал победу своих подопечных над сборной Турции со счётом 73:61 в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу.

«Мы проделали великолепную работу, сумев остановить Прелджича, выиграв подбор и хорошо сыграв в обороне. Перед игрой мы концентрировались на этих трёх аспектах. Слышал мнения, что у нас нет хорошо бросающих игроков. В Литве все умеют бросать, даже я. Всё зависит от обороны. Турки дали нам свободное пространство, и мы этим воспользовались», — приводит слова Казлаускаса Eurohoops.

На вопрос о возможном реванше Литвы за поражение от команды США в полуфинале чемпионата мира 2010 года Казлаускас с улыбкой ответил: «В то время я не был на скамейке сборной Литвы, я тренировал Грецию. США и Испания — главные фавориты турнира, и у них великие команды».