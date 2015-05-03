Пол рискует пропустить первый матч серии с «Хьюстоном» из-за травмы

Ещё в первой четверти седьмого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс» разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол повредил подколенное сухожилие. Лидер коллектива из Калифорнии смог доиграть встречу и стал её главным героем, реализовав победный бросок за секунду до финальной сирены, но тем самым лишь усугубил повреждение.

Насколько серьёзными являются проблемы Пола со здоровьем, на данный момент неизвестно, но наставник «Клипперс» Док Риверс опасается, что первый матч серии с «Хьюстон Рокетс» в полуфинале Западной конференции плеймейкеру придётся пропустить.