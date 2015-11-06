Уэйд впервые с 2009-го набрал 20 очков в каждом из пяти стартовых матчей сезона

Набрав 25 очков в победном матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз», защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд продлил серию поединков с 20 и более баллами в графе результативности на старте нового сезона до пяти кряду.

В последний раз аналогичное достижение покорялось трёхкратному чемпиону ассоциации в составе коллектива из Флориды на старте сезона-2009/10, последнего перед созданием «большого трио» в составе Дуэйна, Леброна Джеймса и Криса Боша.

За 31 минуту игрового времени в поединке с «Тимбервулвз» защитник, отметим, реализовал 11 из 19 бросков с игры, совершил 5 подборов, 3 перехвата и 2 результативные передачи.