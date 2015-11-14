Донован: Уэстбрук способен доминировать, не выполнив ни одного броска

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донован отметил вклад в победу над «Филадельфия 76-х» разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.

«Игроков такого уровня, как Уэстбрук, очень немного. Потому что, по-моему, он способен доминировать в игре, даже не выполнив ни одного броска. Он умеет подбирать, он умеет отдавать передачи, он умеет защищаться. Расселл может делать на площадке абсолютно всё», – цитирует Донована ESPN.

Встреча завершилась победой «Тандер» со счётом 102:85, а Уэстбрук в ней набрал 21 очко, совершил 17 подборов и отдал 11 передач.