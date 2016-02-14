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Пашутин: за счёт защиты и контроля темпа удалось сделать результат

Пашутин: за счёт защиты и контроля темпа удалось сделать результат
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Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал победу своей команды над «Автодором» в очередном матче Единой лиги ВТБ.

«Хотел бы поздравить свою команду, потому что в Саратове при поддержке местных болельщиков играть сложно. Мы ожидали, что будет жёсткая, контактная игра. Наши ребята выстояли, показали характер в защите. Была важна борьба за подбор и борьба в физическом контакте. Наша задача была контролировать ритм все 40 минут игры. Даже искусственно на него где-то влиять. За счёт защиты и контроля темпа удалось сделать результат», — приводит слова Пашутина официальный сайт первенства.

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