«Чикаго» хочет обменять Пау Газоля до трансферного дедлайна

Руководство «Чикаго Буллз» активно ищет варианты обмена мощного форварда Пау Газоля до наступления трансферного дедлайна. Летом испанец может отказаться от последнего года контракта с клубом и стать неограниченно свободным агентом, поэтому генеральный менеджер клуба Гар Форман хочет избавиться от него, надеясь получить взамен ценный актив, сообщает Yahoo!Sports.

Следующий год контракта Газоля является опцией игрока, оставшись в «Чикаго» он получит $ 7,4 млн за сезон. В нынешнем сезоне ветеран набирает в среднем по 17 очков и 10,9 подбора за матч.