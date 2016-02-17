«Чикаго» хочет обменять Пау Газоля до трансферного дедлайна
Поделиться
Руководство «Чикаго Буллз» активно ищет варианты обмена мощного форварда Пау Газоля до наступления трансферного дедлайна. Летом испанец может отказаться от последнего года контракта с клубом и стать неограниченно свободным агентом, поэтому генеральный менеджер клуба Гар Форман хочет избавиться от него, надеясь получить взамен ценный актив, сообщает Yahoo!Sports.
Следующий год контракта Газоля является опцией игрока, оставшись в «Чикаго» он получит $ 7,4 млн за сезон. В нынешнем сезоне ветеран набирает в среднем по 17 очков и 10,9 подбора за матч.
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
00:14
- 11 сентября 2022
-
23:59
-
23:41
-
23:17
-
23:06
-
22:35
-
22:14
-
21:59
-
21:54
-
21:52
-
21:32
-
21:00
-
20:58
-
20:24
-
19:18
-
19:00
-
18:42
-
18:35
-
17:55
-
17:36
-
17:36
-
16:50
-
16:30
-
16:28
-
16:13
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:36
-
14:23
-
13:43
-
11:58
-
11:15
-
10:59
Партнерский контент