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«Чикаго» хочет обменять Пау Газоля до трансферного дедлайна

«Чикаго» хочет обменять Пау Газоля до трансферного дедлайна
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Руководство «Чикаго Буллз» активно ищет варианты обмена мощного форварда Пау Газоля до наступления трансферного дедлайна. Летом испанец может отказаться от последнего года контракта с клубом и стать неограниченно свободным агентом, поэтому генеральный менеджер клуба Гар Форман хочет избавиться от него, надеясь получить взамен ценный актив, сообщает Yahoo!Sports.

Следующий год контракта Газоля является опцией игрока, оставшись в «Чикаго» он получит $ 7,4 млн за сезон. В нынешнем сезоне ветеран набирает в среднем по 17 очков и 10,9 подбора за матч.

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