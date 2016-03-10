Карлайл: впервые вижу, чтобы судья намеренно спровоцировал игрока на технический

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл выразил крайнее возмущение действиями арбитра матча регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс» Дэвида Джонса. Судья вначале подошёл к группе игроков «Далласа» во время тайм-аута и сказал что-то разыгрывающему Дерону Уильямсу, а когда тот спросил «В чём дело?», зафиксировал у него технический фол.

«Впервые за свою 33-летнюю карьеру в НБА я вижу, чтобы арбитр повёл себя таким образом: сам подошёл к нашим игрокам во время тайм-аута и спровоцировал одного из них на технический фол. Никогда ещё за долгие годы в лиге не наблюдал ничего подобного. И не вижу этому никаких оправданий», – цитирует Карлайла ESPN.

Встреча завершилась поражением «Маверикс» со счётом 96:102.