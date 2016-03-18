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Игровая майка Брайанта с Матча звёзд — 2016 продана с аукциона за $ 100 тыс.

Игровая майка Брайанта с Матча звёзд — 2016 продана с аукциона за $ 100 тыс.
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Игровая майка защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, в которой он провёл первую половину Матча звёзд — 2016 в Торонто, продана с аукциона за $ 100 тыс.

Эта сумма стала рекордной для аукционного сайта НБА, который начал работу в 2006 году. Предыдущее достижение — $ 50 тыс. за майку Леброна Джеймса, в которой он сыграл первый после возвращения в «Кливленд» матч в 2014 году.

Напомним, Брайант анонсировал завершение карьеры по окончании текущего сезона.

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Новости. Баскетбол