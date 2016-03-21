Джалил Окафор перенесёт операцию на травмированном колене
В ближайшее время центровой «Филадельфии Сиксерс» Джалил Окафор, пропустивший предыдущие 11 матчей коллектива из Пенсильвании в регулярном чемпионате НБА, перенесёт операцию на травмированном колене. Таким образом, баскетболист, выбранный под общим третьим номером драфта 2015 года, наверняка не сыграет в текущем сезоне — но об этом, впрочем, было известно давно.
В дебютном для себя чемпионате в профессиональной карьере Окафор провёл 53 матча, в которых набирал в среднем 17,5 очка, 7,0 подбора и 1,2 передачи за 30,0 минуты игрового времени.
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