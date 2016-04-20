Зубков: после первого матча серии «Локо» играет совершенно отвратительно

После третьего матча плей-офф Евролиги с испанской «Барселоной» форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Зубков прокомментировал поражение своей команды, а также пообещал, что краснодарцы будут до последнего биться в решающей игре, запланированной на 21 апреля.

«В первой игре мы действовали прилично, после — совершенно отвратительно. В нашей игре не было сыгранности. Весь сезон успех нам приносила оборона, а мы уже две игры подряд пропускаем по 80 очков. Это не дело. Нужно настраиваться на решающую встречу и выходить грызть паркет, цепляться за победу. Мы должны вырвать этот матч, мы будем биться до последнего», — цитирует Зубкова из Барселоны корреспондент «Чемпионата» Лев Савари.