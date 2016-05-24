Ватутин: место проведения ближайших «Финалов четырёх» объявят через две недели

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин и исполнительный директор клуба Наталья Кузнецова приняли участие в совете акционеров Евролиги. Заседание состоялось 23 мая в Барселоне.

«Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на встрече, были взаимоотношения с ФИБА. Мы согласовали общую стратегию переговоров, которые в ближайшее время продолжит избранная ранее рабочая группа. Важным моментом было также определение общего направления действий в вопросах маркетинга, продажи телевизионных прав и билетов, выстраивания информационной политики и работы с болельщиками. Напомню, что в следующем сезоне в Евролиге не будет деления на группы, а потому к началу июля мы планируем получить готовый календарь. Для каждого клуба это особенно важно для продажи абонементов и планирования домашних матчей. Руководство Евролиги пообещало приблизительно через две недели объявить место проведения «Финалов четырёх» на ближайшие два года — такое долгосрочное планирование делается впервые в истории. Приятно, что все присутствовавшие поздравили ЦСКА с заслуженной победой в турнире. Берлинский «Финал четырёх» признан успешным как со спортивной, так и с маркетинговой точек зрения, он показал очень высокие телевизионные рейтинги, в том числе в США и Китае. Формат определения чемпиона, по словам Жорди Бертомеу, будет сохранён на ближайшие годы», — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.