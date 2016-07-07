«Финикс» договорился с Барбозой о двухлетнем контракте на $ 8 млн
Поделиться
«Финикс Санс» договорился с атакующим защитником Леандро Барбозой о двухлетнем контракте на общую сумму $ 8 млн, сообщает ESPN. По условиям соглашения организация имеет право расторгнуть его после первого года. Официально сделка может быть оформлена не ранее 7 июля.
В минувшем сезоне 33-летний Барбоза в составе «Голден Стэйт» набирал по 6,4 очка и совершал по 1,7 подбора за 16 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 5,5 очка и 1,2 подбора за 11 минут в плей-офф. Его зарплата составляла $ 2,5 млн.
Комментарии
- 25 марта 2022
-
00:59
-
00:06
- 24 марта 2022
-
22:43
-
21:50
-
20:48
-
19:55
-
18:59
-
17:55
-
16:52
-
15:09
-
13:59
-
12:44
-
11:44
-
10:46
-
09:29
-
07:54
-
05:15
-
04:28
-
00:33
- 23 марта 2022
-
23:56
-
22:38
-
20:57
-
20:07
-
19:02
-
18:04
-
16:47
-
15:34
-
14:19
-
13:28
-
12:49
-
11:37
-
10:38
-
09:28
-
08:31
-
07:29
Партнерский контент