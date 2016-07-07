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«Финикс» договорился с Барбозой о двухлетнем контракте на $ 8 млн

«Финикс» договорился с Барбозой о двухлетнем контракте на $ 8 млн
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«Финикс Санс» договорился с атакующим защитником Леандро Барбозой о двухлетнем контракте на общую сумму $ 8 млн, сообщает ESPN. По условиям соглашения организация имеет право расторгнуть его после первого года. Официально сделка может быть оформлена не ранее 7 июля.

В минувшем сезоне 33-летний Барбоза в составе «Голден Стэйт» набирал по 6,4 очка и совершал по 1,7 подбора за 16 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 5,5 очка и 1,2 подбора за 11 минут в плей-офф. Его зарплата составляла $ 2,5 млн.

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