Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич установил рекорд НБА по среднему количеству набранных очков в финалах конференций

Дончич установил рекорд НБА по среднему количеству набранных очков в финалах конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил исторический рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по среднему количеству набранных очков в финалах конференций.

Дончич в среднем за игру, которая проходит в рамках финала конференций, набирает 32,2 очка, что является историческим максимумом.

Напомним, сегодня состоялся первый матч между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз» в рамках финальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Игра завершилась со счётом 108:105 в пользу «Даллас Маверикс». Наиболее результативным игроком встречи стал Дончич. Ему удалось набрать 33 очка.

Второй матч полуфинальной серии НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» пройдёт также в Миннеаполисе в ночь с 24 на 25 мая мск.

Материалы по теме
Видео
«Даллас» обыграл «Миннесоту» в первом матче серии плей-офф НБА, у Дончича — 33 очка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android