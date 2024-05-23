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Леброн Джеймс призвал пересмотреть правила челленджей в НБА

Леброн Джеймс призвал пересмотреть правила челленджей в НБА
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Форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал пересмотреть правила челленджей (проверка правильности решения судей с помощью видеоповтора. – Прим. «Чемпионата») в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Нужно изменить это правило челленджей! Неправильно, когда у вас есть два успешных челленджа, но вы не можете их больше брать до конца игры! Это абсолютно лишено смысла», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Каждая команда имеет за матч право на один челлендж. Если первый оказывается оправданным, то тренер получает право на второй. При этом челлендж не может быть взят в последние две минуты четвёртой четверти и последние две минуты любого овертайма. В течение этого периода времени только официальные лица могут инициировать челлендж.

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