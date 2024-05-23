«Использовал его слова как мотивацию». Кайри Ирвинг ответил Энтони Эдвардсу

Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал, как отреагировал на слова Энтони Эдвардса. Ранее игрок «Миннесоты Тимбервулвз» заявил, что «разберётся с Кайри».

«Я использовал его слова как мотивацию. Когда услышал это, сидя дома, то принял это в качестве знака уважения в свой адрес. У меня было понимание, как будет выглядеть этот матч и остальная часть серии. Это менталитет отсутствия страха. За это мы любим Энтони. Так что сегодня я знал, что он будет прессинговать меня. Но они только что отыграли седьмой матч и уже не так свежи. Надеюсь, они будут в хорошей форме, к которой мы будем готовы», – приводит слова Ирвинга портал Basketball Forever.

Напомним, сегодня состоялся первый матч между «Маверикс» и «Тимбервулвз» в рамках финальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Игра завершилась со счётом 108:105 в пользу «Даллас Маверикс».