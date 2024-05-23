Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

C учётом новой сделки по медиаправам, игроки НБА смогут зарабатывать до $ 95 млн

C учётом новой сделки по медиаправам, игроки НБА смогут зарабатывать до $ 95 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Новая медиасделка Национальной баскетбольной ассоциации с телекомпаниями может привести к тому, что игроки смогут зарабатывать под $ 100 млн в год. Об этом пишет североамериканский журналист Кейт Смит.

«Учитывая потенциальную сделку по медиаправам на сумму $ 7 млрд в год, игроки НБА в будущем могут зарабатывать на максимальных контрактах до $ 95 млн в год», — написал Смит на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что НБА близка к заключению контрактов с телеканалами ESPN, NBC и Amazon. ESPN будет платить $ 2,8 млрд в год за права на показ финала НБА, финала конференции, еженедельных матчей в прайм-тайм и WNBA. NBC за $ 2,6 млрд получит права на шоу «Ночь баскетбола в Америке», два окна в прайм-тайм в неделю, полуфиналы конференций и финал конференции. Amazon за $ 2 млрд получит права на внутрисезонный турнир, плей-ин, матчи плей-офф первого раунда и WNBA.

Материалы по теме
НБА — самая результативная лига в мире нынешнего сезона, Евролига — девятая
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android