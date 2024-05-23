Дончич и Ирвинг повторили рекорд Карри и Дюранта по результативности в финале конференции

Звёздный дуэт «Даллас Маверикс» Лука Дончич и Кайри Ирвинг стали вторыми в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроками, каждый из которых набрал в совместной игре финала плей-офф конференции не менее 30 очков.

В состоявшемся сегодня ночью, 23 мая, первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции «Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Миннесота Тимбервулвз» со счетом 108:105.

Защитник «Далласа» Лука Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 33 очка. Его товарищ по команде, разыгрывающий Кайри Ирвинг набрал в этой игре 30 очков.

Первым дуэтом в НБА, каждый из игроков которого набрал в совместной игре финала плей-офф конференции не менее 30 очков, были Стефен Карри и Кевин Дюрант.