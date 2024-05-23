Суд отклонил иск легенды НБА о нарушении свободы слова в вопросе появления коронавируса

Окружной суд штата Вашингтон отклонил иск легенды «Юты Джаз» Джона Стоктона. Суть обвинения заключалась в том, что ряд правительственных чиновников штата Вашингтон нарушили право работников медицинских учреждений на свободу слова. Они выступали против официальной версии появления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал USA TODAY.

Джон Стоктон и ещё несколько людей подали иск в марте. В качестве ответчиков были названы генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, а также исполнительный директор медицинской комиссии Вашингтона.

Согласно жалобе, цель судебного иска состояла в том, чтобы «помешать комиссии расследовать, преследовать в судебном порядке или применять санкции к врачам, которые публично выступают против официальной версии возникновения коронавируса».

Однако на заседании судья указал на ряд ошибок и неточностей в иске, вследствие чего вынес вердикт о его отклонении.

Стоктон стал приверженцем альтернативной медицины ещё во время выступления за «Юту Джаз». Он считает, что этот подход позволил ему провести 17 сезонов без единой пропущенной по здоровью игры.