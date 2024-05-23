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«Наверное, мы просто немного устали». Эдвардс — после первой игры с «Далласом»

«Наверное, мы просто немного устали». Эдвардс — после первой игры с «Далласом»
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Защитник и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал проигрыш своей команды в первом матче финала Западной конференции с «Даллас Маверикс».

«Думаю, сегодня была равная игра. Сперва у нас были силы, а затем игра выравнялась. Я думаю, всё зависело только от нас, всё было в наших руках. Наверное, мы просто немного устали», — сказал Эдвардс на пресс-конференции после матча.

В состоявшемся сегодня ночью, 23 мая, первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» дома уступила «Даллас Маверикс» со счётом 105:108. Вторая игра снова состоится в «Таргет-центре» (Миннесота) в ночь с пятницы на субботу.

Победитель этого противостояния выйдет в финал НБА и встретится либо с «Бостон Селтикс», либо с «Индианой Пэйсерс».

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