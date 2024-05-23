Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил уникальный статистический рекорд.

Джеймс стал самым молодым и самым старым игроком, который принял участие в символической сборной НБА в Матче всех звёзд. В первый раз на площадку в качестве члена сборной всех звёзд НБА он вышел в 2005 году. Тогда ему было 20 лет.

В последний раз Леброн принимал участие в Матче всех звёзд в феврале этого года.

Напомним, Леброн выступает в «Лос-Анджелесе» с 2018 года. Вместе с «Лейкерс» он стал чемпионом НБА в 2020 году. Помимо титула с «Лейкерс», завоёвывал чемпионство в 2012 и 2013 годах, когда играл за «Майами Хит», а также — в 2016-м, когда вернулся в «Кливленд Кавальерс».