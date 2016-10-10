Уэйд: в минувшем сезоне у меня не было возможности бросать трёхочковые

Защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд заявил, что в новом сезоне будет чаще атаковать кольцо из-за дуги.
«Мне очень легко бросать трёхочковые. В «Чикаго» всё по-другому. Вы знаете, в минувшем году, выступая за «Майами», я выполнял функции разыгрывающего. Я был поставлен на эту позицию, и у меня не было возможности бросать из-за дуги. Так было вплоть до плей-офф, а затем тренерский штаб сделал некоторые изменения, и я начал делать трёхочковые броски.
Не хочу сказать, что буду бросать так же хорошо, как я делал это во время плей-офф. В начале тренировочного лагеря главный тренер Фред Хойберг говорил со мной об этом. Всё зависит от моей готовности. В некоторых матчах я буду бросать плохо, и вы обязательно вспомните обо мне, в других матчах мне удастся поправить ситуацию», – приводит слова Уэйда RealGM.
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