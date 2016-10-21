Роскошный «аллей-уп» Уэйда и Картер-Уильямса – в топ-5 дня в НБА
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Официальный канал НБА на сервисе Youtube представил ролик, посвящённый самым зрелищным эпизодам предсезонных матчей очередного игрового дня НБА. В их число вошли роскошный «аллей-уп» в исполнении защитников «Чикаго Буллз» Дуэйна Уэйда и Майкла Картер-Уильямса, а также эффектный данк и баззер-битер атакующего защитника «Нью-Йорк Никс» Кортни Ли.
Посмотреть видео можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=XiCUSrhmfRY
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