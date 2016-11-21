Защитник московского ЦСКА Милош Теодосич расстался со своей девушкой Анастасией Ражнатович. Их роман продлился три месяца и не выдержал испытания расстоянием. Анастасия является дочерью сербского военного и политического деятеля Желько Ражнатовича и одной из самых высокооплачиваемых певиц Сербии Светланы Ражнатович, известной под псевдонимом Цеца.

«Их роман был бурным, но через некоторое время они приняли решение расстаться, потому что расстояние сделало своё дело. Тео не мог прилетать из-за тренировок и матчей, а у неё были свои обязательства в Белграде», — рассказал сербскому интернет-изданию Blic источник, знакомый с ситуацией.

Посмотреть фото Анастасии Ражнатович можно в её «инстаграме»: https://www.instagram.com/raznatovicanastasija/