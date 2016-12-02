«Майами» одолел «Юту», Хэйворд набрал 32 очка, Драгич — 27

В матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на выезде выиграл у «Юты Джаз» со счётом 111:110.

Встреча проходила в равной борьбе с небольшим преимуществом «Майами». Гостям удалось уйти в отрыв в середине третьей четверти и удержать лидерство до финальной сирены. «Джаз» сократили отставание до минимального, но большего добиться не сумели.

Самыми результативными игроками встречи стали Гордон Хэйворд из «Юты», набравший 32 очка, и Горан Драгич из «Майами» — 27.