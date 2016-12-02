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«Майами» одолел «Юту», Хэйворд набрал 32 очка, Драгич — 27

«Майами» одолел «Юту», Хэйворд набрал 32 очка, Драгич — 27
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В матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на выезде выиграл у «Юты Джаз» со счётом 111:110.

Встреча проходила в равной борьбе с небольшим преимуществом «Майами». Гостям удалось уйти в отрыв в середине третьей четверти и удержать лидерство до финальной сирены. «Джаз» сократили отставание до минимального, но большего добиться не сумели.

Самыми результативными игроками встречи стали Гордон Хэйворд из «Юты», набравший 32 очка, и Горан Драгич из «Майами» — 27.

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2016, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
110 : 111
Майами Хит
Майами
Юта Джаз: Хэйворд - 32, Джонсон - 18, Инглс - 15, Лайлз - 14, Мэк - 11, Уити - 6, Гобер - 6, Экзам - 5, Нето - 3, Хилл, Худ, Бёркс, Фэйворс, Боломбой, Диао
Майами Хит: Горан Драгич - 27, Джонсон - 24, Эллингтон - 17, Макробертс - 10, Макгрудер - 9, Уайтсайд - 9, Джонсон - 8, Рид - 6, Бэббитт - 1, Ричардсон, Бош, Уэйтерс, Уинслоу, Деррик Уильямс, Хаслем
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