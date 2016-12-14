Барньяни травмировал колено и выбыл на две недели
Форвард «Басконии» Андреа Барньяни получил травму колена, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Из-за поверждения Барньяни пропустит две недели. Итальянец пройдёт PRP-терапию или лечение аутологичной обогащённой тромбоцитарной плазмой.
Ранее «Баскония» обыграла турецкий клуб «Дарушшафака Догуш» в Евролиге — 73:52.
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