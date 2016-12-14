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Барньяни травмировал колено и выбыл на две недели

Барньяни травмировал колено и выбыл на две недели
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Басконии» Андреа Барньяни получил травму колена, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Из-за поверждения Барньяни пропустит две недели. Итальянец пройдёт PRP-терапию или лечение аутологичной обогащённой тромбоцитарной плазмой.

Ранее «Баскония» обыграла турецкий клуб «Дарушшафака Догуш» в Евролиге — 73:52.

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