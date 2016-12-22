Шталбергс: цель «Нижнего Новгорода» – выход в плей-офф Еврокубка

Главный тренер «Нижнего Новгорода»поделился ожиданиями от предстоящих матчей с соперниками по группе G в Топ-16 Еврокубка.«Нам досталась очень интересная группа, благодаря которой в Нижний Новгород приедут яркие звёзды и наши старые друзья. Все команды, включая нас, достаточно сильны. Аутсайдеров здесь нет, что даёт надежду на шесть напряжённых и непредсказуемых игр.Как минимум один участник нашей группы поставил перед собой задачу выйти в Евролигу – это петербургский «Зенит». У этой команды длинная «скамейка», а все её игроки обладают высоким уровнем мастерства. Однако свои амбиции им придётся доказать на паркете. «Летувос Ритас» всегда здорово играет дома, где они особо опасны. «Хапоэль» в этом году собрал группу индивидуально сильных игроков во главе с Амаре Стаудемайром. Для нас будет очень интересно сыграть против бывшей звезды НБА, а также увидеть наших друзей Тэренса Кинси и Дижона Томпсона.Наша цель на Топ-16 – это выход в плей-офф, и с таким настроем мы должны выходить на каждую игру. Битва за каждый сантиметр площадки и командная работа будут ключевыми факторами во втором групповом этапе Еврокубка», – приводит слова Шталбергса официальный сайт БК «Нижний Новгород».