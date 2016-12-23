Колом: до четвёртой четверти «Жальгирис» играл хорошо

Защитник УНИКСапрокомментировал победу над литовским «Жальгирисом» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 88:80. Колом в этой встрече набрал 15 очков и отдал 8 результативных передач.«В Каунасе всегда трудно играть, тяжёлая арена, всегда очень много болельщиков на трибунах. И до четвёртой четверти „Жальгирис“ играл хорошо. Но мы сделали решающий рывок в заключительной четверти, наша команда проявила характер. УНИКС сумел наладить игру в защите и забил свои решающие очки в нападении», — приводит слова Колома официальный сайт УНИКСа.