Дюрант: проиграв первую половину «-16», в «Голден Стэйт» не стали искать крайних

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз»рассказал, что помогло команде отыграть крупное отставание после первой половины матча регулярного чемпионата с «Бруклин Нетс».«Хотя «Голден Стэйт» и проигрывал «-16» после первой половины, мне показалось, что игроки шли в раздевалку с позитивным настроем. Никто не искал крайних и не указывал пальцем на виновников. Ничего подобного не случилось. Мы знали, что отыграемся. Это был лишь вопрос времени», – цитирует Дюранта ESPN.Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 117:101.