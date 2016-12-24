Бывший баскетболист сборной Франции Бадиане погиб в автомобильной аварии

Бывший тяжёлый форвард сборной Франциипопал в автомобильную аварию в округе Дё-Севр, в результате которой скончался, сообщает L'Équipe.37-летний Бадиане принял участие в 23 матчах национальной команды. В карьере спортсмена было три клуба — «Роанне», «Ле-Ман» и «Пуатье». В 2013 году он перенёс операцию на запястье, после которой не смог должным образом восстановиться и завершил карьеру.Многие баскетболисты выразили соболезнования в связи с гибелью Бадиане, в том числе защитник ЦСКА Нандо де Коло. «Мои соблезнования всем родственникам Папе Бадиане, который ушёл от нас», — написал Де Коло в своём «твиттере».