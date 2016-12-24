Полиция в Барселоне обвинила Райса в угоне собственной машины

Разыгрывающий защитник «Барселоны»рассказал о курьёзном инциденте с дорожной полицией.«Меня только что остановил полицейский и пытался объяснить мне, что я украл мою машину. Сумасшествие какое-то», — написал Райс в своём «твиттере».До перехода в «Барселон» Райс с 2014 по 2016 годы защищал цвета подмосковных «Химок». В последнем сезоне в составе российской команды он принял участие в 34 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал по 16,2 очка, а также совершал по 2,1 подбора и 6,3 передачи.