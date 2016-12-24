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Полиция в Барселоне обвинила Райса в угоне собственной машины

24 декабря 2016, суббота. 23:00. Баскетбол
Разыгрывающий защитник «Барселоны» Тайриз Райс рассказал о курьёзном инциденте с дорожной полицией.

«Меня только что остановил полицейский и пытался объяснить мне, что я украл мою машину. Сумасшествие какое-то», — написал Райс в своём «твиттере».

До перехода в «Барселон» Райс с 2014 по 2016 годы защищал цвета подмосковных «Химок». В последнем сезоне в составе российской команды он принял участие в 34 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал по 16,2 очка, а также совершал по 2,1 подбора и 6,3 передачи.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Барселона Тайриз Райс
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