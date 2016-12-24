Обследование не выявило у Лилларда серьёзную травму

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзер»отделался растяжением связок голеностопа. В середине заключительной четверти матча с «Сант-Антонио Спёрс» Дэмьен подвернул ногу, но рентген не выявил перелома.«Защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард прошёл рентген левой лодыжки, и результат был отрицательным. Несерьёзная травма — растяжение связок голеностопа», — написал в своём «твиттере» журналист ESPN Крис Хэйнс.В матче со «Спёрс» Лиллард набрал 16 очков и совершил 10 передач, но, несмотря на это, его команда проиграла со счётом 90:110.