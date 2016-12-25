40 очков Анджушича не спасли «Парму» от поражения в матче с УНИКСом

Казанский УНИКС на выезде в овертайме обыграл пермскую «Парму» со счётом 105:98 в Единой лиге ВТБ. На протяжении всей встречи ни одной из команд не удавалось уйти в существенный отрыв и судьба матча решалась в концовке. За две секунды до конца четвёртой четверти Хоакин Колом мог принести своей команде победу, но дважды промахнулся с линии штрафных. Овертайм также начался в равной борьбе, но в концовке игроки «Пармы» на протяжении двух минут не могли набрать очков, что привело к победе УНИКСа.

Результативнее всех в этом матче сыграл защитник «Пармы» Данило Анджушич, набравший 40 очков. УНИКСу 34 очка принёс Орландо Джонсон.