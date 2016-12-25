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40 очков Анджушича не спасли «Парму» от поражения в матче с УНИКСом

40 очков Анджушича не спасли «Парму» от поражения в матче с УНИКСом
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Казанский УНИКС на выезде в овертайме обыграл пермскую «Парму» со счётом 105:98 в Единой лиге ВТБ. На протяжении всей встречи ни одной из команд не удавалось уйти в существенный отрыв и судьба матча решалась в концовке. За две секунды до конца четвёртой четверти Хоакин Колом мог принести своей команде победу, но дважды промахнулся с линии штрафных. Овертайм также начался в равной борьбе, но в концовке игроки «Пармы» на протяжении двух минут не могли набрать очков, что привело к победе УНИКСа.

Результативнее всех в этом матче сыграл защитник «Пармы» Данило Анджушич, набравший 40 очков. УНИКСу 34 очка принёс Орландо Джонсон.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
98 : 105
ОТ
УНИКС
Казань, Россия
Парма: Анджушич - 40, Буланов - 14, Винник - 14, Чернов - 11, Дыбовский - 7, Жмако - 5, Баринов - 3, Нелюбов - 2, Савельев - 2, Мальцев, Платунов, Ухов
УНИКС: Джонсон - 34, Колом - 20, Каймакоглу - 19, Параховский - 15, Антипов - 6, Уильямс - 6, Панин - 3, Воронов - 2, Банич, Клименко, Попов, Тукмаков
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