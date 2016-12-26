«Кливленд» вырвал победу у «Голден Стэйт», Джеймс набрал 31 очко, Дюрант — 36

«Кливленд Кавальерс» вырвал победу у «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 109:108 в пользу хозяев.
«Воины» по ходу четвёртой четверти вели с разницей в 14 очков, однако растеряли это преимущество. Победу «Кавальерс» принёс бросок Кайри Ирвинга за 3,4 секунды до сирены.
Самым результативным в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс — на его счету 31 очко и 13 подборов. Ирвинг в итоге набрал 25 очков и сделал 10 передач. Ещё 20 очков в активе Кевина Лава. За «Голден Стэйт» 36 очков и 15 подборов набрал Кевин Дюрант, 24 очка — у Клэя Томпсона.
Это пятая подряд победа «Кавальерс» и 10-я в последних 11 матчах. Победная серия «Уорриорз» оборвалась на 7-матчевой отметке.