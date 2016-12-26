Антонов: сборная начала подниматься из болота, в которое попала после ОИ-2012

Форвард московского ЦСКА и сборной Россииподвёл итоги отборочного турнира на Евробаскет-2017, а также поделился ожиданиями от выступления на чемпионате Европы. На групповом этапе Евробаскета россиянам предстоит сыграть со сборными Сербии, Великобритании, Бельгии, Латвии и Турции.«Это был важный период для нашей сборной. В Российской федерации баскетбола наконец-то нормализовалась обстановка, и это, безусловно, сказалось на первой сборной. Мы благодарны Андрею Кириленко за предоставленные условия, что и доказали своей игрой, выиграв девять матчей из девяти. Сборная начала подниматься из того болота, в которое попала после Олимпийских игр 2012 года. Мы успешно прошли квалификацию, но жаль, что пропустили Олимпийские игры и не могли проверить свои силы с топ-сборными: Францией, Сербией, Испанией, Грецией.Если все лидеры смогут приехать в сборную, то мы должны показать хороший результат на Евробаскете. Квалификацию мы провели без Алексея Шведа и Виталия Фридзона, но всё равно смотрелись достойно. Когда они вернутся в команду, то добавят мощи нашей «красной машине». Единственное, что в квалификации в заявке было 14 человек, а на Евробаскет поедет всего 12. Поэтому тренеру надо будет поломать голову над итоговым составом. Если меня продолжат вызывать в сборную, то я буду приезжать каждое лето, пока позволяет здоровье. Играть за свою страну — гордость для меня», — приводят слова Антонова «Известия».