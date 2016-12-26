Мозгов: игроки «Лейкерс» должны продолжить работать после победы над «Клипперс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов прокомментировал победу над «Лос-Анджелес Клипперс».
«Сегодня мы сыграли так, как всегда хотим это делать. Двигали мяч, искали возможности для открытых бросков. Мы сказали себе, что должны продолжать выкладываться на площадке, играть умно на протяжении всех 48 минут.
После сегодняшней победы мы чувствуем себя хорошо, но нам нужно двигаться дальше. Мы должны больше тренироваться и становиться лучше в ментальном плане.
Каково мне было сыграть против Деандре Джордана? Он большой парень, хорошо развит физически. Против него играть всегда трудно.
Насколько важны для меня броски со средней дистанции? Я не в каждом матче делаю много таких бросков. Но если это может помочь нашей команде, то буду бросать со средней дистанции», — сказал Мозгов после матча.