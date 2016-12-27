«Вашингтон» одолел «Милуоки», Портер набрал 32 очка, Адетокунбо и Бил — по 22

«Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде потерпел поражение от «Вашингтон Уизардс» со счётом 102:107.Встреча проходила в равной борьбе, а её исход определился в заключительной четверти. При счёте 94:98 «Уизардс» набрали 7 очков подряд и удержали лидерство до финальной сирены.В составе «Вашингтона» лучшим оказался, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов, а его партнёр по команденабрал 22 очка. Среди игроков «Милуоки» следует отметить, на счету которого 22 очка и 12 подборов.