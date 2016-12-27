«Детройт» нанёс «Кливленду» седьмое поражение в сезоне, Харрис набрал 21 очко

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде потерпел поражение от «Детройт Пистонс» со счётом 90:106.Хозяева с первых минут встречи захватили инициативу и контролировали ход игры вплоть до финальной сирены. Перевес «Пистонс» достигал 21 очка, впрочем разгрома «Кливленду», в составе которого отсутствовал, всё же удалось избежать.В составе победителей лучшим стал, набравший 21 очко. Среди игроков «Кавальерс» следует отметить 18 очков Кайри Ирвинга. Это поражение стало для действующих чемпионов седьмым в сезоне.