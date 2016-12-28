Трипл-дабл Уэстбрука принёс «Оклахома-Сити» победу над «Майами»

«Оклахома-Сити Тандер» одержал выездную победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и закончилась со счётом 106:94 в пользу гостей. «Тандер» выиграли первую четверть с разницей в 14 очков, и этот перевес в итоге оказался решающим.Самым результативным в составе победителей стал, который оформил очередной трипл-дабл в сезоне — 29 очков, 17 подборов, 11 передач. Энес Кантер набрал 19 очков. В составе «Майами» стоит отметить Джоша Ричардсона (22 очка).«Тандер» продлили свою победную серию до четырёх матчей.