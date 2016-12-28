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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

34 очка Хардена помогли «Хьюстону» уверенно обыграть «Даллас»

28 декабря 2016, среда. 07:09. Баскетбол
«Хьюстон Рокетс» одержал убедительную победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и завершилась со счётом 123:107 в пользу гостей. Ключевой в этом матче оказалась вторая четверть, которую «ракеты» выиграли с разницей в 19 очков.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал Джеймс Харден — на его счету 34 очка и 11 передач. Ещё 22 очка «Рокетс» принёс Райан Андерсон. У «Далласа» стоит отметить Харрисона Барнса (21 очко) и Уэсли Мэттьюза (19).
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
107 : 123 (31:31, 16:35, 27:32, 33:25)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс:
Хьюстон Рокетс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Хьюстон Рокетс Джеймс Харден НБА
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