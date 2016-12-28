34 очка Хардена помогли «Хьюстону» уверенно обыграть «Даллас»

«Хьюстон Рокетс» одержал убедительную победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и завершилась со счётом 123:107 в пользу гостей. Ключевой в этом матче оказалась вторая четверть, которую «ракеты» выиграли с разницей в 19 очков.
Самым результативным в составе «Хьюстона» стал Джеймс Харден — на его счету 34 очка и 11 передач. Ещё 22 очка «Рокетс» принёс Райан Андерсон. У «Далласа» стоит отметить Харрисона Барнса (21 очко) и Уэсли Мэттьюза (19).