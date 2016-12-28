Бретт Браун: Эмбиид заслужил поехать на Матч звёзд

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс»считает, что центровой команды, который сейчас проводит дебютный сезон в НБА, должен получить место в составе Востока на Матче звёзд — 2017.«У меня нет никаких сомнений в том, что его кандидатуру должны рассматривать и обсуждать», – приводит слова Брауна RealGM.В текущем сезоне Эмбиид принял участие в 21 поединке регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 18,7 очка, 7,4 подбора, 2,4 блок-шота и 1,7 передачи в среднем за игру.Стоит отметить, что последним игроком, который поехал на Матч звёзд в своём дебютном сезоне, был Блэйк Гриффин в 2011 году.