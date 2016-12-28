Григорьев: сейчас «Нижний Новгород» очень «голоден»

Капитан «Нижнего Новгорода»не чувствует себя уставшим, однако считает, что рождественский перерыв пойдёт на пользу команде. Перед уходом на каникулы нижегородцам удалось пробиться в Топ-16 Еврокубка.«Если говорить обо мне, то я точно не устал от баскетбола и отдых мне не нужен… Да и вся команда сейчас, как бы это сказать… «голодная»! В декабре у нас было несколько хороших игр, но мы ещё не исправили положение после неудачного старта. Но, наверное, небольшой перерыв всё-таки необходим, чтобы привести в порядок эмоции и выходить на площадку с холодной головой.Капитанская повязка вряд ли как-то сильно поменяла меня, ведь я выполнял эту роль и в краснодарском «Локомотиве», и новая роль в «Нижнем» не стала для меня чем-то из ряда вон. Тяжело было наблюдать за командой в октябре, когда я ещё не выходил на площадку. Я понимал, что как капитан обязан влиять на результат, но, сидя на скамейке, помогал разве что зажигательной речью. А сейчас я себя чувствую по-капитански уверенно», — цитирует Григорьева официальный сайт клуба.