Дерозан: «Торонто» остался один шаг до «Кливленда»

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс»считает, что его команда трижды проиграла «Кливленд Кавальерс» в нынешнем сезоне из-за того, что хуже них действует в решающие моменты, но вскоре исправит этот недостаток.«В тех трёх играх всё сводилось к последним двум-трём минутам. И вот что делает их великими — понимание того, как заканчивать матчи, как проводить последнюю пару владений, чтобы победить. Это наш следующий шаг в развитии, мы приближаемся к нему. И как только мы его сделаем, то станем ещё более опасными», — приводит слова Дерозана официальный сайт НБА.