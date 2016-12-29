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Баззер-биттер Батлера принёс «Чикаго» победу над «Бруклином»

29 декабря 2016, четверг. 06:41. Баскетбол
«Чикаго Буллз» на своей площадке вырвал победу у «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 101:99 в пользу «быков».

Победу «Чикаго» принёс баззер-биттер Джимми Батлера, который в итоге стал самым результативным игроком в составе своей команды — на его счету 40 очков и 11 подборов. Ещё 16 очков набрал Дуэйн Уэйд. У «Бруклина» 33 очка на счету Брука Лопеса, 18 в активе Шона Килпатрика.

Это поражение стало для «Бруклина» шестым в последних семи матчах.
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
101 : 99 (23:20, 23:29, 30:29, 25:21)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Батлер - 40, Уэйд - 16, Лопес - 12, Гибсон - 8, Макдермотт - 7, Миротич - 7, Рондо - 5, Картер-Уильямс - 4, Фелисио - 2, Грант, Валентайн, Хантер, Портис, Канаан, Ципсер
Бруклин Нетс: Лопес - 33, Килпатрик - 18, Фой - 11, Богданович - 10, Холлис-Джефферсон - 7, Букер - 6, Хэмилтон - 5, Уайтхед - 4, ЛеВерт - 3, Динуайдди - 2, Харрис, Скола, Лин, Маккалох, Беннетт
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Чикаго Буллз Джимми Батлер НБА
Новости. Баскетбол
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