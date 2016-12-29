Баззер-биттер Батлера принёс «Чикаго» победу над «Бруклином»

«Чикаго Буллз» на своей площадке вырвал победу у «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 101:99 в пользу «быков».
Победу «Чикаго» принёс баззер-биттер Джимми Батлера, который в итоге стал самым результативным игроком в составе своей команды — на его счету 40 очков и 11 подборов. Ещё 16 очков набрал Дуэйн Уэйд. У «Бруклина» 33 очка на счету Брука Лопеса, 18 в активе Шона Килпатрика.
Это поражение стало для «Бруклина» шестым в последних семи матчах.