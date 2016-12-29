«Портленд» прервал серию из шести поражений, обыграв «Сакраменто»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке одолел «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Мода-центре» в Портленде и закончилась со счётом 102:89 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе победителей стал Си Джей Макколум — на его счету 20 очков. Мейерс Леонард набрал 16 очков. Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл — 12 очков, 14 подборов. В составе «Сакраменто» 28 очков на счету Демаркуса Казинса.
Благодаря этой победе «Портленд» прервал серию из шести поражений.