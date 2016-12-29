Джордж Карл: Лиллард – главная проблема «Портленда»

Бывший наставник «Сакраменто Кингз» Джордж Карл считает, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард мешает руководить командой главному тренеру Терри Стоттсу.
«Я считаю, что Терри Стоттс является отличным тренером. Поэтому я думаю, что проблема «Трэйл Блэйзерс» в Лилларде. В прошлом сезоне у них была связь, но теперь этого нет. Что изменилось?» – приводит слова Карла The Score.
После 34 матчей регулярного чемпионата-2016/17 «Портленд» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В активе клуба числится 14 побед.