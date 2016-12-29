Джимми Батлер: был уверен, что мяч попадёт в кольцо

Форвард «Чикаго Буллз» Джимми Батлер прокомментировал победный бросок, который он реализовал в конце заключительной четверти матча с «Бруклин Нетс» (101:99).
«Я делаю много таких бросков. Так что я был уверен, что мяч и в этот раз попадёт в кольцо. То, что вы видите в моей игре, я делаю каждую ночь. Снова и снова. Уверенность приходит именно с такой ежедневной работой», – приводит слова Батлера ESPN.
В поединке с «Нетс» Джимми провёл на паркете 38 минут, собрав коллекцию из 40 очков, 11 подборов, 4 результативных передач и 4 перехватов.