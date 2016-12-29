Ноэль: проблемы сделают меня только сильнее

Центровой «Филадельфии Сиксерс»рассказал, как справляется с проблемами, которые случаются во время его профессиональной карьеры.«Все эти проблемы сделают меня только сильнее с психологической точки зрения. За последние четыре года я пережил много несчастий. У меня была серьёзная травма в колледже, но я сумел попасть в НБА. Сейчас наша команда находится в сложной ситуации из-за постоянных поражений. Но уже сейчас могу сказать, что моя воля стала сильнее», – приводит слова Ноэля RealGM.